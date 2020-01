Fiorentina-Spal: streaming e diretta, ecco dove vederla – VIDEO

Fiorentina-Spal Streaming | Vuole chiudere bene il girone di ritorno Beppe Iachini, alla sua prima al Franchi dopo la trasferta a Bologna. La Fiorentina sfida la Spal dell’ex viola Semplici e si troverà un avversario di fronte a caccia dei tre punti, per continuare la propria corsa verso la salvezza. La sfida tra Fiorentina e Spal andrà in scena domenica 12 gennaio alle ore 15.00. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara – commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi