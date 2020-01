Mercato Udinese: Pussetto saluta in settimana, andrà al Watford

Notizie Udinese, Pussetto ai saluti: c’è il Watford

Ultime Udinese | Ignacio Pussetto pronto a salutare l’Udinese. Sul calciatore argentino c’è l’altro club del patron Pozzo, il Watford, che vuole portarlo in Premier League già dalla prossima settimana. Pussetto oggi ha giocato soltanto uno stralcio finale di partita avanti ai propri tifosi alla Dacia Arena nella vittoria per 3-0 contro il Sassuolo. L’esterno d’attacco argentino classe 1994 è arrivato nell’estate del 2018 dall’Huracan per circa 7 milioni di euro. Molto spazio la scorsa stagione, meno in questa: 333 minuti, 12 presenze e 1 gol messo a segno in Serie A. Intanto, nelle ultime ore, si è registrata l’accelerata decisiva del Watford che vuole chiudere subito l’acquisto.

Mercato Udinese – Pussetto via in settimana

Ignacio Pussetto è ormai pronto a lasciare l’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nei prossimi giorni ci sarà lo scatto decisivo del Watford per acquistare il giocatore argentino dal club friulano. Su Pussetto si era espresso il direttore dell’area tecnica, Pierpaolo Marino, nelle settimane precedenti, elogiando il calciatore a Udinews Tv:

“Sicuramente ci aspettavamo una Juve arrabbiata, perché non capita spesso che in campionato faccia un punto in due partite. Abbiamo fatto qualche errore individuale e ci può stare, dal punto di vista dell’impegno però non trovo granché da rimproverare. Prendiamo quanto di positivo c’è stato nel secondo tempo per ricostruire una base in vista delle prossime partite fondamentali che ci attendono”.