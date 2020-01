Calciomercato Udinese, De Paul: “Restare? Non lo so, il mercato è aperto”

Ultime Udinese | De Paul si mette sul mercato. Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo:

“E’ un bel momento, come ho detto alla squadra ormai siamo una squadra, abbiamo sofferto in qualche momento, sono molto contento. Per diventare un grande giocatore devo giocare in tante posizioni, a destra sto facendo benissimo. Fofana lo conosco bene, è un grande calciatore ed un amico, so quello che può fare. Non solo noi tre, stiamo facendo bene. Se si spinge ancora di più può cambiare