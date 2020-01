Mercato Torino – Bonifazi conteso tra più club di Serie A

Calcio Mercato Torino – Bonifazi | Sono davvero tante le squadre interessate a Kevin Bonifazi del Torino. Il difensore classe 1996 è finito nel mirino di tantissimi club di Serie A e potrebbe molto probabilmente cambiare maglia. Poco spazio nei granata con Mazzarri, dunque, la sua cessione sembra quasi scontata. Fiorentina, Parma, Atalanta e Spal fanno a gara per aggiudicarsi il giovane talento italiano. Il club bergamasco sembra essersi fatto da parte dopo l’acquisto (e il ritorno) di Mattia Caldara. Più avanti Fiorentina e Parma, mentre la SPAL resta fortemente interessata per un suo ritorno a Ferrara, ma il presidente Colombarini ha dichiarato quest’oggi che non parteciperà ad aste. Mossa tattica o verità?

SPAL, Colombarini: “Bonifazi ci piace tanto, ma niente aste”

Il patron della Spal Simone Colombarini ha parlato al termine della partita giocata con la Fiorentina allo stadio Franchi: “Non è andata bene, ma continueremo a lavorare. Dabo inizierà ad allenarsi con noi già la prossima settimana. Per Bonifazi ancora non posso dire nulla, il mercato è lungo e bisogna aspettare un po’. I prezzi di oggi sono folli, parliamo di cifre che la Spal non si può permettere. Bonifazi ci piace molto, ma ci sono tante altre squadre su di lui. Vedremo cosa vorrà fare il Torino. Noi non parteciperemo ad aste”.