Calciomercato Roma, Under in uno scambio: piace Calhanoglu

Calciomercato Roma: possibile scambio Under-Calhanoglu

Calcio Mercato Roma Under | La Roma sarà impegnata stasera in un importantissimo match contro la Juventus, e da domani in poi si cominceranno a tirare le somme di questa prima parte di campionato. Chiaramente nei discorsi rientrerà anche il mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite. In bilico c’è la situazione legata ad Under, attaccante turco che fin qui ha avuto diverse difficoltà dovute ad un fastidioso infortunio: l’esterno offensivo sta facendo fatica a ritornare in condizione, e nonostante Fonseca lo abbia blindato, le possibilità di cessioni restano eccome.

Le pretendenti sono alla finestra, ed occhio anche al forte interessamento da parte del Milan: Petrachi vorrebbe Calhanoglu, e negli ultimi giorni sta addirittura nascendo l’ipotesi di uno scambio tra giocatori turchi. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

News Roma: le possibili destinazioni per Under

Il futuro di Under resta ancora incerto, e pare che per il turco ci siano diverse avance in giro per l’Europa. Un’ipotesi concreta è rappresentata dalla pista Manchester United: il turco servirebbe come contropartita per favorire il riscatto di Smalling. Occhio poi ad altre due squadre, una di Premier e l’altra di Liga, che in questi ultimi giorni hanno un po allentato la presa ma restano comunque alla finestra. Ad oggi Under resta blindato, ma con l’offerta giusta può arrivare la cessione.