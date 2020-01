Calciomercato Napoli: Younes in uscita, Torino e Genoa sull’attaccante

Calciomercato Napoli: Younes in uscita, sarà addio già a gennaio

Calciomercato Napoli – Amin Younes pronto a dire addio al Napoli. Sembra ormai giunta alla fine l’avventura in azzurro dell’esterno d’attacco tedesco. Aggiornamenti importanti di mercato riportati da Rai Sport riguardo il calciatore del Napoli. Younes continua a non trovare spazio nemmeno dopo il cambio allenatore. Troppi pochi i minuti giocati da Younes sotto la gestione Ancelotti, quasi assente con l’inizio di quella di Gattuso. Il calciatore potrebbe essere un profilo interessante per il 4-3-3 del nuovo allenatore del Napoli, ma pare che la società abbia deciso per una cessione. Tanti club di Bundesliga e Liga Spagnola su di lui, ma spuntano anche due di Serie A che potrebbero puntare su di lui.

Mercato Napoli – Genoa e Torino su Amin Younes

Amin Younes lascerà certamente il Napoli in questa sessione di mercato invernale. Molto probabilmente, il Napoli, vorrà chiudere la sua cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto contatti con diversi club in questi giorni, tra cui anche alcuni club italiani: si tratta di Genoa e Torino. Entrambe le società sono in cerca di un profilo simile e hanno chiesto informazioni al dirigente azzurro per l’acquisto del tedesco. Younes lascia tutte le porte aperte, andare via da Napoli è la scelta giusta per la sua carriera, la preferenza resta l’estero.