Calciomercato Napoli, Llorente torna al Tottenham: possibile prestito

Calciomercato Napoli: Llorente gioca pochissimo, il Tottenham lo rivuole

Calcio Mercato Napoli Llorente | Ancora tantissime difficoltà per il Napoli, che si fa beffare dalla Lazio e scivola sempre di più in classifica. Gli azzurri non riescono a trovare la vittoria, e soprattutto non trovano più il gol, ne con i titolari ne con chi subentra dalla panchina. Uno di questi è Llorente, decisivo ad inizio campionato, oggetto misterioso adesso, con il suo nome che potrebbe essere segnato nel taccuino dei partenti. Lo spazio sotto la guida di Gattuso è sempre di meno, e intanto alla finestra c’è già qualche pretendente.

Tra queste il Tottenham, sua ex squadra e con l’esigenza di prendere una punta. Gli Spurs dovranno fare a meno di Kane per molto tempo, e stanno pensando ad un ritorno dell’attaccante basco, il quale garantirebbe esperienza in un ambiente che già conosce bene. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta Sportiva, sembra inoltre che le due squadra abbiano già trovato un accordo: prestito fino a giugno, manca solo il si di Llorente.

News Napoli: Llorente in uscita, Inter pista ancora calda

Il futuro di Llorente potrebbe essere lontano da Napoli, e ad oggi le pretendenti principali sono Tottenham ed Inter. Con i nerazzurri si è parlato spesso di uno scambio con Politano, che continua ad essere una pista piuttosto calda. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.