Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il Barcellona: i blaugrana tentano il colpo da 90

Calciomercato Napoli, addio Koulibaly? Il Barcellona si fionda su di lui

Calciomercato Napoli – Koulibaly | Il Napoli continua a vivere il suo periodo di crisi e questa volta, tra i protagonisti delle brutte prestazioni, non c’è Kalidou Koulibaly. Il centrale di difesa dei partenopei è fermo da un po’ di match, dopo l’infortunio rimediato in Napoli-Parma. Campionato non esaltante che però non toglie l’interesse da parte del Barcellona, che resta vivo sul difensore senegalese. Il numero 26 del Napoli resta un obiettivo del club catalano, in particolar modo dopo l’ennesimo muro alzato dalla Juventus per De Ligt, di cui difficilmente il club bianconero si priverà.

Ultime Napoli, Koulibaly verso il Barcellona: il piano del club catalano

Stando a quanto rivelato da Le10Sport, il Barcellona sarebbe deciso nel prendere Kalidou Koulibaly. Il club blaugrana vorrebbe prelevare dal Napoli il forte difensore centrale e approfittare del momento di profonda crisi in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis alzerà il muro con le richieste economiche che schizzeranno alle stelle, perché il senegalese rappresenta un vero e proprio patrimonio in casa Napoli. Le volontà del calciatore saranno le protagoniste in quest’operazione, che sembra potersi concretizzare solo a fine stagione. I due club si incontreranno precisamente il prossimo 25 febbraio, in occasione della prima della doppia sfida, agli ottavi di Champions League. Possibile che i contatti si avvieranno da lì, se non prima.