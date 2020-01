Calciomercato Milan: c’è Scamacca al posto di Piatek

Il Diavolo sta vendendo il bomber polacco: come riferito da Tuttosport, nel frattempo i rossoneri potrebbero puntare sull’attaccante dell’Ascoli.

Calcio mercato Milan, addio a Piatek

Ibra iz back e con lui la vittoria. I rossoneri hanno superato il Cagliari con una prova convincente ed è innegabile come il contributo dell’attaccante in campo sia stato determinante. La consapevolezza che la sua spalla ideale è Leao c’è ed è a questo punto che ci si deve interrogare sul futuro di Piatek. Con lo svedese lo spazio per lui si è ridotto al minimo: addirittura alla seconda presenza, ieri Ibrahimovic è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, dimostrando che fagociterà tutto il tempo di gioco possibile. Serve quindi trovare una soluzione e l’addio appare quella più probabile, col destino che c’ha messo lo zampino. L’infortunio di Kane, vista al sua gravità, potrebbe essere l’evento fortuito che costringerà il Tottenham ad accettare le condizioni di Boban e Maldini: 30 milioni di euro per il cartellino del polacco, cifra minima per evitare la minusvalenza.

Ultime mercato Milan, obiettivo Scamacca

Al tempo stesso, scrive Tuttosport, il Milan sta pensando a sventare il pericolo fuga per Scamacca: il bomber di proprietà del Sassuolo, sta facendo furore all’Ascoli in prestito (10 gol in 17 presenze) ed ha attirato l’interesse niente meno che del Benfica, che si è mosso per tramite del presidente in persona. Servono però parecchi soldi: la valutazione che ne fanno gli emiliani, a questo punto, non può scendere sotto i 15 milioni.