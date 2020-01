Calciomercato Milan, il saluto di Reina. Begovic alle visite mediche

Manca quello ufficiale, che arriverà comunque a breve: per ora c’è quello del portiere rossonero, che sui propri canali ha salutato i tifosi rossoneri, mentre il nuovo acquisto Begovic sta per firmare col Diavolo.

Calcio mercato Milan, arrivederci di Reina

“Grazie, ci rivediamo a luglio“, è il messaggio con il quale Pepe Reina si è congedato (per il momento) dai tifosi del Milan, i quali hanno ricambiato con centinaia di messaggi di ringraziamento. Va all’Aston Villa in prestito per 6 mesi: per i Villains c’è tuttavia un diritto di riscatto, quindi è possibile che quella di ieri contro il Cagliari sia stata l’ultima volta che lo spagnolo ha vestito la maglia rossonera. Lascia dopo 13 presenze complessive con la maglia rossonera, durante le quali ha incassato 16 gol.

Ultime Milan, test medici per Begovic

Intanto l’estremo difensore bosniaco, il cui cartellino è di proprietà del Bournemouth, si è messo questa mattina al servizio dello staff sanitario del Milan per sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto. Classe ’87, arriva anche lui per 6 mesi, stavolta con la formula del prestito secco: ex Stoke City, Portsmouth e Chelsea, arriva dal Bounemouth via Qarabag, dove ha giocato i primi 6 mesi di questa stagione. Con la sua Nazionale, la Bosnia-Erzegovina, ha totalizzato 62 presenze..