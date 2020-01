Calciomercato Milan, Begovic arrivato in città: visite mediche in corso

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, Begovic è a Milano: visite mediche in corso e firma in giornata

Calciomercato Milan – Begovic | E’ arrivato a Milano, il nuovo acquisto del club rossonero, Asmir Begovic. L’estremo difensore bosniaco è arrivato questa mattina in Italia ed è pronto ad unirsi al club rossonero. Sarà addio per Pepe Reina e verrà appunto sostituito dal portiere ex Chelsea, che andrà ad occupare il posto di vice-Donnarumma.

Il Milan dopo la vittoria contro il Cagliari, è pronta ad abbracciare il suo nuovo acquisto. Questa mattina le visite mediche a Milano per Begovic, come riportato dai colleghi di Sky Sport, poi possibilità concrete di trovare l’esordio già nella gara contro la Spal in Coppa Italia. Al termine delle visite mediche, arriverà la firma del calciatore.