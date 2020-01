Calciomercato Juventus, missione a Lione per Aouar e Dembelé

Alcuni emissari della Juventus sono stati mercoledì in Francia per studiare da vicino 2 obiettivi bianconeri: stiamo parlando di Dembele e Aouar.

Calcio mercato Juve, visita a Lione per Aouar

Mentre la squadra preparava questa settimana la gara contro la Roma, i dirigenti della Juve erano in giro per l’Europa. Il fine della missione in Francia della Vecchia Signora, svela Tuttosport, è stat duplice: da un lato studiare i prossimi avversari in Champions League, dall’altro capire se i giovani talenti che anche quest’anno ha prodotto il settore giovanile dei francesi sono già pronti per il grande salto. Nel caso di Aouar, centrocampista offensivo classe ’98, la risposta è chiaramente sì: il presidente Aulas ha già rifiutato 55 milioni dal Manchester City, ha accolto con favore la manifestazione d’interesse del PSG, aspetta l’offerta della Juventus. Dal canto suo, mettendo a segno 1 gol e 1 assist al Brest davanti agli osservatori bianconeri, il giocatore ha stregato ancora una volta.

Ultime mercato Juve, piace anche Dembele

Moussa Dembele invece è un attaccante classe ’96 che giusto ieri sera – nella gara osservata questa volta in televisione dagli uomini di mercato bianconeri – ha messo a referto un gol ed un assist nella trasferta di Bordeaux che ha visto il gruppo di Garcia imporsi per 2-1. Parliamo di uno dei tanti profili che Paratici sta analizzando in vista della sessione estiva di mercato con l’intento di abbassare l’età media della rosa senza ridurne al contempo l’elevatissima qualità.