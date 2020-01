Juve, Paratici: “Pjaca in uscita, Rugani non va da nessuna parte. De Ligt sta bene”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto nel pre partita di Roma-Juventus. Il ds bianconero ha parlato di mercato, le condizioni di De Ligt e tanto altro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione di Calciomercato24.com.

Ultime Juventus, le parole di Paratici

“De Ligt sta meglio, ha giocato tanto da inizio anno. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, tutta questa pressione su di lui, per noi ha fatto benissimo. Corsa allo scudetto? E’ complicata e comprende Inter e Lazio. L’Inter ha fatto tanti investimenti importanti come Lukaku e Sanchez, non mi sorprenderei se arrivassero altri colpi. Pensiamo di avere una rosa molto competitiva, avete detto che per sei mesi abbiamo troppi giocatori, al massimo penseremo a sfoltire la rosa.

Roma-Juve è una partita molto difficile, nessun premio se diventiamo campioni d’inverno. E’ una partita importante ma non decisiva. Pjaca stiamo valutando, il ragazzo ha bisogno di giocare, l’infortunio è stato lungo. Pensiamo che possa rimanere da noi se non troviamo nessuna squadra che possa dargli spazio. Rugani è un giocatore molto importante, con noi ha giocato tanto e vinto. Non è sul mercato”.