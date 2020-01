Calciomercato Inter, Young si complica: ci prova anche la Lazio

Calciomercato Inter: anche la Lazio mette nel mirino Young

Calcio Mercato Inter Young | Il campionato di Serie A si sta dimostrando più avvincente che mai, con una squadra che più di tutte sta dimostrando sempre più credibilità e forza giornata dopo giornata. Stiamo parlando dell’Inter, il quale adesso cerca rinforzi per affrontare al meglio un importante girone di ritorno in campionato. Gli obiettivi del club nerazzurro sono tanti, ma uno dei nomi più accostati degli ultimi giorni è senza dubbio quello di Young, terzino del Manchester United, e vicinissimo all’arrivo in Serie A.

Il 34enne inglese potrebbe lasciare la Premier League da qui a poco, ma non è detto che lo faccia per andare all’Inter: stando a quanto riportato dal The Sun, pare che per il giocatore ci sia anche l’agguerrita concorrenza della Lazio, altra rivale sia di mercato che per lo scudetto. Un possibile duello che anche stavolta potrebbe smuovere parecchio le acque.

News Inter: colpo Young, la Lazio non spaventa

L’arrivo di Young sarebbe molto importante per l’Inter, specie vista l’esperienza in campo nazionale ed internazionale dell’ormai 34enne terzino inglese. La Lazio ci prova e ci proverà, ma attualmente sembra che i nerazzurri possano gestire con grande calma la situazione. La trattativa si farà, siamo ai dettagli.