Calciomercato Inter: incontro col Milan per 3 giocatori

Inter e Milan sono a lavoro in questo momento per colmare le rispettive lacune durante questa sessione di mercato: sia Politano, che Kessie e Vecino potrebbero cambiare maglia.

Calcio mercato Inter, summit con il Milan

Non solo rivalità, tra cugini ci si può anche aiutare. Secondo Tuttosport è in programma un incontro con Marotta e Ausilio da una parte del tavolo, e Boban, Maldini e Massara dall’altra. In mezzo, i nomi di Kessie, Politano e Vecino. In questo momento sono 3 esuberi nelle rispettive squadre, ma sarebbero in realtà molto graditi alla controparte. In particolare, i nerazzurri vorrebbero monetizzare dalla cessione di Politano (ecco spiegato il “no” al Napoli in prestito) ma qualora il Barcellona dovesse trattenere alla fine Vidal, allora l’ivoriano sarebbe una contropartita ideale, soprattutto per Conte che stravede per lui. Per quanto riguarda Vecino invece, è una specifica richiesta dei rossoneri, che puntano a rinforzare il centrocampo con un profilo di fisicità (piace anche Gagliardini proprio per questo).

Mercato Inter, molto dipende da Eriksen e Vidal

Chiaramente, essendoci in ballo dei nomi così importanti, logico che i discorsi di mercato ne siano influenza. Vecino ad esempio, è stato offerto innanzitutto al Tottenham per ammorbidire le pretese del club per Eriksen: qualora non potesse essere utilizzato in quella trattativa, allora potrebbe andare al Milan. Il tutto poi dipende da Vidal: l’arrivo del cileno, escluderebbe il centrocampista danese per un discorso economico.