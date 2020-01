Calciomercato Inter, cifre e dettagli dell’affare Eriksen

Il colpo Eriksen sarebbe senza dubbio la stella sul petto di Marotta: non sarà facile portarlo a termine, ma c’è già il sì del giocatore, del quale oggi la Gazzetta dello Sport racconta i dettagli.

Calcio mercato Inter, i dettagli e le cifre del contratto offerto ad Eriksen

L’ok è arrivato ieri. L’incontro con gli agenti del calciatore ha avuto un esito positivo: il danese è disposto fin da subito a trasferirsi all’Inter. Oggi la Rosea svela anche come ha fatto, e quali ragioni economiche abbia utilizzato la Beneamata per convincere il centrocampista. All’inizio prime Eriksen aveva chiesto uno stipendio da 10 milioni all’anno (si parlava ancora di un trasferimento a giugno), ma col passare dei giorni ha abbassato il suo ingaggio pur di muoversi in questa finestra. Così con il benestare del suo agente Martin Schoots si è arrivato ad uno stipendio stagionale di 7,5 milioni netti più bonus, per un contratto quinquennale. Ad aiutare quest’operazione c’è chiaramente il famoso Decreto Crescita, che prevede un abbattimento delle tasse del 50%: in tal modo al lordo il suo ingaggio costerebbe “solo” 11 milioni a stagione per il club. Altro aspetto da non sottovalutare: con questa configurazione la dirigenza nerazzurra non altera gli equilibri economici all’interno dello spogliatoio.

La trattativa con il Tottenham

Più difficile sarà invece ottenere il sì dei londinesei. Ieri Mourinho ha lanciato un chiaro segnale: non sarà facile strapparlo agli Spurs. Il presidente Daniel Levi non si accontenterà di meno di 20 milioni: una richiesta molto alta, nonostante il valore del giocatore e l’età (normalmente costerebbe anche il triplo), visto che a giugno si libererebbe a 0.