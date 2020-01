Calciomercato Fiorentina, Kumbulla tra gli obiettivi: sfida a Inter e Napoli

Tweet on Twitter

Calciomercato Fiorentina: nel mirino Kumbulla

Calcio Mercato Fiorentina Kumbulla | La Fiorentina deve rialzare la testa in campionato, e per farlo avrà bisogno di qualche altro colpo di mercato. Da poco è arrivato Cutrone, ma la sensazione è che l’obiettivo del club viola sia quello di prendere anche un difensore. Il reparto difensivo è un po scoperto, e si pensa al nome di Kumbulla, giovane classe 2000′ che sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione con la maglia del Verona.

Il ragazzo è seguito da diverse squadre, e il club di Firenze vorrebbe anticipare la concorrenza di tutti. Per ora la Fiorentina sta pensando a Bonifazi come rinforzo, ed è pronta un’offerta di 12 milioni di euro. Se il Torino dovesse rifiutare, ecco che l’offerta andrebbe rivolta al Verona. Questa la notizia riportata da La Nazione.

Fiorentina-Kumbulla: concorrenza spietata dalla Serie A

Kumbulla sta disputando un’ottima stagione sotto la guida di Juric, ed è ovvio che le sue prestazioni abbiano suscitato l’interesse da parte di diverse squadre, big comprese. Il giovane albanese è infatti finito nel mirino di Inter e Napoli, che già nelle scorse settimane hanno portato avanti nuovi contatti. Per ora i nerazzurri sembrano essere in pole, anche perchè pare abbiano trovato la contropartita giusta per convincere il Verona. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.