Calciomercato Atalanta, adesso si punta anche ai big: offerta per Trincao

Da molti è considerato l’erede di Joao Felix: su Trincao ci sono gli occhi delle big europee, ma l’Atalanta continua il pressing di mercato sul gioiellino portoghese.

Calcio mercato Atalanta, nuova offerta per Trincao

Dopo un pareggio come quello di ieri sera contro l’Inter, la sensazione che questa Dea potesse dire la sua anche in chiave scudetto senza l’impegno della Champions è ormai palese. Il progetto vincente di Percassi sta dando i suoi frutti ormai da anni, ma, stando a quanto riferisce Tuttosport, c’è spazio per un ulteriore step in avanti. Stiamo parlando delle voci intorno a Trincao: il quotidiano piemontese riporta di un’offerta da 11 milioni di euro per strapparlo anche alla concorrenza della Juventus e delle altre big europee. Questo significa che gli orobici ora sono pronti ad investire anche su talenti già affermati, e non più soltanto semi-sconosciuti dal grande potenziale come avvenuto finora. Il Braga tuttavia fa muro e chiede almeno 30 milioni per il piccolo campione.

Ultime Atalanta, chi è Trincao

Mentalità e capacità tecniche lo rendono un giocatore già importante nonostante sia un classe 2000: bravo a muoversi su entrambe le fasce dal centrocampo in su, predilige partire dalla destra, ma in caso di necessità può essere impiegato centralmente come falso nueve o punta viste le ottime qualità aeree. In questa stagione non sta trovando grande spazio: in 8 presenze, per un totale tuttavia di soli 200 minuti in campionato, ha messo a segno 1 gol e 1 assist. Anche per questo motivo se c’è un tempo per l’Atalanta per affondare il colpo è questo qui.