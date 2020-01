Ultime Milan, infortunio Calabria: le condizioni del difensore

Ultime Milan: tegola Calabria per i rossoneri, la situazione

Ultime Milan Calabria | Il Milan ritrova la gioia in campionato, e trova soprattutto la prestazione di tutta la squadra, oggi quasi perfetta nel match contro il Cagliari. Stefano Pioli può essere certamente soddisfatto della vittoria, un po meno per quanto accaduto a Davide Calabria. Il terzino rossonero al minuto 72′ ha infatti accusato un fastidioso problema alla caviglia, ed è stato costretto a lasciare il campo pochi secondi dopo. Al suo posto c’è stato l’ingresso in campo di Andrea Conti. Una brutta tegola per il Milan, anche se al momento il problema non sembra preoccupare particolarmente. Possibile infatti che il cambio sia stato preventivo a rischio di un acciacco più grave.

Ultimissime Milan: Calabria out, spazio per Conti

Una partita giocata bene per Calabria contro il Cagliari, interrotta però da un problema fisico parecchio fastidioso. I tempi di recupero chiaramente non possono essere pronosticati, almeno fino a domani mattina. Uno stop lungo sembra da escludere, e intanto il tecnico Pioli è pronto ad affidarsi a Conti, terzino che fin qui ha avuto discreto spazio con buoni risultati. L’ex Atalanta oggi non ha avuto troppi problemi non appena entrato, i rossoneri ora sono alla ricerca di continuità.