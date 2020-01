Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di sabato 11 gennaio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta sabato 11 gennaio 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Sabato 11 gennaio 2020

09.30 Perth Glory-Adelaide United (A-League) – SI SOLOCALCIO

11.00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 Chievo-Cagliari (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

13.00 Napoli-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Crystal Palace-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

13.30 Brentford-QPR (Championship) – DAZN

14.30 Torino-Sassuolo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

14.30 Rieti-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Cagliari-Milan (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Cavese-Reggina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Leicester-Southampton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Bordeaux-Lione (Ligue 1) – DAZN

18.00 Lazio-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30 Tottenham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

19.30 Triestina-Sambenedettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.00 Metz-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN

20.45 Inter-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1

Rai Sport +HD

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A (18a giornata)

08:15 – Calcio a 5: Campionato Italiano 2019/2020 16a giornata

09:55 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 Prova di Salto HS 134 – Val di Fiemme (Trento)

10:50 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Aerial a squadre Chang – Chun (CHN)

12:25 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 Prova di Fondo Individuale 10 Km Gundersen – Val di Fiemme (Trento)

13:00 – Slalom Speciale Maschile seconda manche Madonna di Campiglio (Trento)

14:00 – Ciclocross: Campionato Italiano 2019/20 – Schio (Vicenza)

15:00 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Gigante Parallelo Maschile/Femminile a Squadre Lackenhof (AUT)

16:35 – Perle di Sport

17:20 – L’Uomo e il Mare

17:50 – Pallavolo Femminile Trofeo Mimmo Fusco 2020 1a giornata

22:35 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 Prova di Salto HS 134 – Val di Fiemme (Trento)

01:10 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 Prova di Fondo Individuale 10 Km Gundersen – Val di Fiemme (Trento)

01:45 – Pallavolo Femminile Trofeo Mimmo Fusco 2020 1a giornata

Sportitalia

06:00 – Si Live 24 (diretta)

07:00 – Sportitaliamercato

08:00 – Lo Sai Che?!

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

09:30 – Aleague Newcaste Jets – Sydney FC

11:30 – Teleshopping

12:00 – Sportitaliamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Teleshopping

14:00 – BLab Live

14:30 – Campionato Primavera Genoa – Atalanta

16:30 – Teleshopping

17:00 – Calciomercato Live 1 parte

19:00 – Si Live 24 (diretta)

19:30 – Calciomercato Live 2 parte

20:30 – LNP Serie A2 Napoli – Scafati

22:30 – Aspettando Calciomercato

23:00 – Sportitaliamercato

Euro Sport

06:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria)

07:00 – Sci di fondo Tour de Ski 10 km a Tecnica Classica F con partenza in linea (dalla Val di Fiemme)

07:30 – Sci di fondo Tour de Ski 9 km a Tecnica Libera F (dalla Val di Fiemme)

08:00 – Sci di fondo Tour de Ski 15 km a Tecnica Classica Mass Start M (dalla Val di Fiemme)

08:30 – Sci di fondo Tour de Ski 9 km a Tecnica Libera M (dalla Val di Fiemme)

09:00 – Combinata Nordica Coppa del Mondo da Ramsau, Austria

09:20 – Combinata Nordica Coppa del Mondo da Ramsau, Austria

09:50 – Combinata Nordica Coppa del Mondo HS 134 (dalla Val di Fiemme) Live

10:50 – Biathlon World Team Challenge da Gelsenkirchen, Germania

12:15 – Biathlon Coppa del Mondo 7,5 km Sprint F (da Oberhof, Germania)

13:00 – Combinata Nordica Coppa del Mondo HS 134 (dalla Val di Fiemme)

13:40 – Combinata Nordica Coppa del Mondo dalla Val di Fiemme Live

14:20 – Biathlon Coppa del Mondo Sprint 10 km M (da Oberhof, Germania) Live

15:50 – Biathlon Coppa del Mondo 7,5 km Sprint F (da Oberhof, Germania)

16:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria)

17:55 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 135 (Qualifiche, da Val di Fiemme) Live

19:15 – Combinata Nordica Coppa del Mondo HS 134 (dalla Val di Fiemme)

19:45 – Combinata Nordica Coppa del Mondo dalla Val di Fiemme

20:15 – Informazione Flash News

20:20 – Biathlon Coppa del Mondo Sprint 10 km M (da Oberhof, Germania)

21:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 135 (Qualifiche, da Val di Fiemme)

22:00 – Tennis Australian Open Highlights, da Melbourne, Australia

23:00 – Informazione Flash News

23:05 – Rally Dakar 5a tappa

23:35 – Rally Africa Eco Race 4a tappa

23:55 – Biathlon Coppa del Mondo Sprint 10 km M (da Oberhof, Germania)

01:00 – Combinata Nordica Coppa del Mondo HS 134 (dalla Val di Fiemme)

01:30 – Combinata Nordica Coppa del Mondo dalla Val di Fiemme

02:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria)

03:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo dal Canada

04:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo da Lake Louise, Canada

05:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G F (da Lake Louise, Canada)

05:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G F (da St.Moritz, Svizzera)