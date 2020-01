Ultime AS Roma, Fonseca in conferenza: “Under resta, ecco perchè non gioca…”

Mercato AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro la Juventus:

Le parole Fonseca in conferenza

“Spinazzola ha un virus ed ha saltato gli allenamenti Solo oggi si allena con noi, penso che non è nella miglior condizione fisica per giocare dall’inizio questa partita. Cristante è pronto, si è allenato con noi questi giorni: sta bene, non è al meglio ma è pronto per essere convocato”.

Difesa a tre?

“Vediamo domani, c’è una possibilità”.

Mercato?

“Non mi piace molto questo mercato di gennaio. Non è facile trovare giocatori pronti per entrare nella squadra. Questo mercato può essere un’opportunità per comprare giocatori e per pensare al futuro. Non è facile trovare calciatori pronti. Parlo con Petrachi di queste situazioni, vediamo di non prendere calciatori che fanno solo numero”.

Attacco?

“Bisogna segnare ma non mi preoccupa Dzeko o i gol degli altri giocatori. Magari Zaniolo ha segnato più gol degli esterni, ma devo dire che quando io faccio l’analisi della squadra per me è importante che la squadra crei situazioni da gol, la mia è una squadra offensiva che crea molte occasioni da gol e questo è importante”.

Kluivert?

“Penso che la prossima settimana inizierà ad allenarsi con noi. Non è pronto per la Coppa”

Under?

“Non pensiamo a una cessione. Sta meglio fisicamente e tatticamente. Non gioca perché Zaniolo è in grande forma”.