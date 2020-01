Notizie Juventus, Sarri in conferenza prima della gara con la Roma

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

La conferenza di Sarri prima della gara contro la Roma

Uno dei big match di giornara è Roma-Juventus. Il mister ha presentato la sfida in conferenza stampa da Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “La Roma è un avversario diverso dal Cagliari. Servirà trovare continuità nel periodo, stiamo migliorando sotto quest’aspetto, ma a volte abbiamo ancora delle fasi di diversa interpretazione. Cambia qualcosa con la Roma a 3? No, abbiamo già affrontato avversari che si sono schierati così. De Ligt? Sta meglio, l’acciacco al pube è in miglioramento così come quello alla spalla. La sensazione è che stia tornando ai suoi livelli. Higuain? Con lui in campo è più facile risolvere certe situazioni”.



Sarri tra mercato e progetto

Niente mercato ma pazienza? Chiaro che quando una squadra riesce ad avere continuità con lo stesso allenatore per anni vengono fuori dei benefici enormi, il mercato diventa meno rilevante a quel punto, in Italia è difficile fare programmi a lunga scadenza. Il Liverpool ha cominciato questo ciclo arrivando prima 11°, poi 8°, poi è stato ripagato ampiamente, questione di mentalità credo. Non ho dovuto sforzarmi per niente a Napoli, avevo un certo tipo di squadra, quindi facevo un discorso diverso legato al turnover, qui le cose sono diverse. Sia Rabiot che Ramsey possono fare i trequartisti, anche Khedira, magari con caratteristiche diverse“.