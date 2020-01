Notizie Atalanta, Gasperini in conferenza: “Zapata sta bene ed è guarito”

Ultime Atalanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel corso della conferenza stampa di oggi prima della gara contro l’Inter:

“Su Caldara non posso dire niente, senza ufficialità non dico nulla. Zapata è guarito, è già entrato col Parma. Sotto l’aspetto fisico è recuperato, bisogna inserirlo nuovamente visto che non gioca da tanto. Adesso abbiamo tre partite in 9 giorni, vedremo”.

Ultime Atalanta: Gasp sulla partita

Il tecnico ha poi parlato anche della partita dell’avversario:

“L’Inter punta sicuramente allo scudetto, anche se all’inizio non erano previsti risultati così positivi. Sicuramente è merito di Conte, con tanti punti meritano di diritto di competere per la vittoria. Ha acquisito molta più credibilità, sono tutti convinti che possa essere una squadra competitiva. Vogliamo finire un girone d’andata positivo, andremo a giocare sul campo della prima in classifica. Vale molto per la nostra credibilità, per capire quanto siamo vicini o lontani da loro.