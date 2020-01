Mercato Inter: c’è l’accordo con Eriksen, ma Mourinho prova a bloccarlo

Da eroe ad avversario: Mourinho si mette di traverso ai sogni dell’Inter, all’inseguimento di Eriksen in questo calciomercato invernale.

Calcio mercato Inter, c’è il sì del centrocampista

Ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport. Dopo il meeting di ieri, i nerazzurri sono riusciti a strappare l’ok del danese al trasferimento a Milano con un contratto fino al 2024. Un colpo importante per Marotta, che così darebbe finalmente a Conte il profilo di qualità che il mister ha tanto agognato. Serve però trattare ora col Tottenham e magari provare ad abbassare le richieste del presidente Levi: non sarà facile però, perché gli Spurs sono una società ricca e difficilmente si accontenteranno di meno di 20 milioni per il centrocampista. In questa stagione è sceso in campo per 17 volte in Premier League (mettendo a segno anche 2 gol e 2 assist) ma raramente per tutta la durata del match: i minuti accumulati infatti sono soltanto 977.

Mou prova a trattenerlo

Intanto oggi Mourinho ha deciso di fargli sentire fiducia da parte sua e soprattutto servirsi della sua qualità per battere il Liverpool, visto che l’ha schierato titolare contro i Reds. A differenza di altri suoi colleghi, Eriksen non si sta impuntando ed è improbabile che si arrivi ad uno scontro aperto. L’ipotesi più probabile resta al momento un suo trasferimento a giugno a parametro 0, a meno che l’Inter non riesce a scardinare la resistenza del Tottenham.