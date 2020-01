Lazio-Napoli, Tare a Sky: “Niente stress per i 120 anni, solo un sogno vittoria”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli.

Tare a Sky nel prepartita

Grande emozione per il momento di celebrazione dei 120 anni della Lazio, ricordati attraverso un percorso assieme a tutto lo stadio delle leggende biancocelesti. Sta per cominciare però la gara contro il Napoli e il sentimentalismo può giocare brutti scherzi e per questo il dirigente biancoceleste sgrombra il campo dalla commozione: “La classifica non conta niente questa sera, conta solo la vittoria, veniamo da 9 vittorie, sarebbe importante per il nostro cammino. 120 anni? Non c’è trappola, né stress, né responsabilità, c’è solo la speranza, il sogno di coronare questa serata con una grande vittoria“.