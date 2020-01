Lazio-Napoli: streaming e diretta, ecco dove vederla. No a Rojadirecta (VIDEO)

Lazio-Napoli: streaming e diretta, Sky o DAZN? (VIDEO)

Lazio-Napoli Streaming | Chiude il girone di ritorno con un attesissimo big match che si disputerà nell’anticipo della diciannovesima giornata. Simone Inzaghi sfida Gennaro Gattuso, in chiave Champions League. I partenopei puntano a tornare tra i primi quattro posti, mentre la Lazio continua la sua cavalcata proprio alla Champions. Trasferta complicata per Gattuso che si trova di fronte l’ottimo momento della Lazio che arriva dall’importante vittoria in Supercoppa, contro la Juventus. La sfida tra Lazio e Napoli andrà in scena sabato 11 gennaio alle ore 18.00.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa – commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Massimo Ugolini

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING