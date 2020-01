Lazio-Napoli 1-0: Immobile, con l’aiuto di Ospina, segna un gol da tre punti

Lazio-Napoli, il risultato finale è di 1-0

Lazio Napoli risultato | La squadra di Simone Inzaghi e quella di Rino Gattuso si sono affrontate nel secondo anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata: il risultato finale è di 1-0 per la Lazio. Partita fra due squadra in momenti molto diversi: i biancocelesti sono in una striscia di vittorie che dura da 9 partite, spinti dal pubblico accorso in massa anche per il compleanno del club (120 anni). Dall’altro lato un Napoli amareggiato dalla sconfitta contro l’Inter, che guarda al mercato ma anche al passato per ritrovare le antiche certezze. Il risultato è una gara giocata a ritmi alti, nella quale, almeno nel primo tempo, non sono arrivate molte emozioni. Una punizione di Insigne da posizione laterale al 28′ trova un attento Strakosha a deviare in angolo, mentre 2 minuti più tardi un colpo di testa di Milinkovic-Savic finisce alto sopra la traversa. Al 33′ Allan porta palla sulla trequarti, esegue un tunnel su Radu e spara un destro potente ma poco preciso. Sul finale di frazione il centrocampista serbo della Lazio ha altre 2 buone occasioni, ma prima il suo tiro dalla distanza viene neutralizzato in 2 tempi da Ospina, e poi, da distanza più ravvicinata, schiacciando a terra trova ancora una volta il portiere colombiano. All’81’ l’episodio decisivo. Retropassaggio di un difensore del Napoli verso Ospina che però cincischia nel rinvio, si fa soffiare la palla da Immobile che da posizione quasi impossibile mette la palla in rete. E’ il gol che decide la sfida.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DI LAZIO-NAPOLI

Il tabellino

Reti: 81′ Immobile

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

Ammoniti: Lazzari (L), Lulic (L)