Lazio-Napoli, parla Inzaghi: “Se ci sarà l’opportunità faremo mercato”

Lazio-Napoli, Inzaghi a Sky Sport

Lazio Napoli Inzaghi | Al termine del match dell’Olimpico vinto dai biancocelesti per 1-0, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Lazio, le parole del tecnico

Record “I ragazzi sono stati bravi sempre in partita. Nel primo tempo meglio noi nel secondo tempo meglio loro. Il Napoli è una grande squadra ci abbiamo creduto siamo stati in partita ora ci godiamo questo record e da domani ci concentriamo sulla Coppa Italia”

Crederci sempre “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. I gol realizzati alla fine? Abbiamo giocatori che possono decidere la partita, c’è consapevolezza e lucidità. Oggi avevo messo in guardia i miei giocatori perché incontravano una grande squadra”

La molla è scattata “Il momento è scattato da come abbiamo lavorato questa estate. Abbiamo svolto un lavoro strepitoso. All’inizio abbiamo perso qualche punto in campionato ed Europa League ma i ragazzi credevano in me e nel mio staff. Ero tranquillo e ho predicato calma perché sapevo che i risultati sarebbero arrivati”.

Scudetto e Mercato “Per lo Scudetto manca poco. Dobbiamo essere bravi a coinvolgere tutti avendo tutta la rosa a disposizione. Stanno arrivando le prime squalifiche e i primi infortunati. La società sta guardando al mercato, se ci sarà l’occasione potremmo allargare la rosa ma questi ragazzi ci hanno dato tanto e sono tutti coinvolti. Poi il mercato di gennaio non è semplice perché i migliori restano nelle loro squadre”.