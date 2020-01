Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: out Correa

In attesa del fischio d’inizio di Lazio-Napoli, diamo un’occhiata alle scelte di Inzaghi e Gattuso con la lettura delle formazioni ufficiali della gara.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Alla fine l’ha spuntata Caicedo. Le condizioni non ottimali del Tucu hanno portato Simone Inzaghi a lasciarlo inizialmente in panchina, come d’altronde lasciato intravedere dal mister ieri in conferenza stampa. Per i restanti undici spazio ai titolarissimi, con Immobile in avanti, sostenuto da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulla sinistra Lulic ce l’ha fatta e scende in campo. Gattuso invece deve far fronte ad una vera e propria emergenza, visti gli assenti Meret, Koulibaly e Mertens. Si affida ancora una volta a Di Lorenzo centrale, lasciando Luperto in panchina.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.