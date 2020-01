Inter-Atalanta streaming e diretta, ecco dove vederla su Dazn o Sky?

Inter Atalanta Streaming | Sfida a Milano, a San Siro l’Atalanta torna dopo le notti magiche vissute in Champions League. Nello stadio in cui ha vissuto le gare casalinghe la cavalcata verso gli ottavi di Champions, sfida l’Inter. I nerazzurri di Milano, vogliono però ottenere i tre punti e continuare la corsa scudetto. Si prospetta un big match, perché Gasperini vuole riprendersi una rivincita sulla sua ex squadra. Antonio Conte dovrà dunque fare i conti con l’Atalanta, che va a caccia di punti importanti. La gara andrà in scena sabato 11 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma nata nel 2018 che consente di godersi lo spettacolo della Serie A in streaming su tv, smartphone, pc e tablet.

Telecronaca: Pierluigi Pardo – Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Marco Russo

Pre e post partita dallo stadio Giuseppe Meazza – San Siro di Milano: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

TUTTI I LINK PER VEDERE LA GARA IN STREAMING