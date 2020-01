Inter-Atalanta: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Inter-Atalanta: le probabili formazioni della gara di San Siro. Come riportato da Fantacalcio.it le due formazioni, schierate in modo speculare, cambieranno pochissimo.

Qualche novità nell’Inter. In effetti i padroni di casa che devono fare i conti con le assenze di Barella e Skriniar per squalifica: mister Conte a centrocampo potrebbe rilanciare Sensi. guai per Vecino potrebbe giocare Gagliardini. L’ex Sassuolo potrebbe tornare finalmente dall’inizio mentre in difesa restituire una maglia da titolare a Godin al fianco di De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Candreva e Biraghi, avanti inamovibili Lukaku e Lautaro Martinez.

Nella Dea si rinnova sulla fascia destra il duello tra Hateboer e Castagne per una maglia dal 1′, il belga tra l’altro prova ad insidiare anche Gosens anche a sinistra. Per il resto confermata la difesa che sta facendo benissimo ed il portiere Gollini anche se Sportiello scalpita. Davanti certi del posto Gomez e Ilicic, mentre Muriel rischia sul pressing di Pasalic e Zapata. Con l’ex Milan i bergamaschi sarebbero più corti mentre con il rientro di Zapata il peso offensivo della squadra allenata da Gasperini aumenterebbe ulteriormente.

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, Candreva, Sensi, Gagliardini, Brozovic, Biraghi, Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel.