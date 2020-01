Inter-Atalanta, Lautaro trattiene Toloi: rigore non concesso ai bergamaschi (VIDEO)

Inter-Atalanta, contatto Lautaro-Toloi: per il VAR è tutto regolare

Inter-Atalanta, episodio non visto al VAR a San Siro | Arrivano le prime immagini da San Siro, dell’episodio in Inter-Atalanta molto dubbio allo scadere della prima frazione di gioco. L’Atalanta ha protestato molto per l’episodio in merito, perché Toloi sarebbe stato trattenuto in area di rigore a al momento del tap-in, da Lautaro Martinez. Dalle immagini si vede il centravanti dell’Inter trattenere la gamba dell’avversario, che non è poi riuscito a calciare. Intervento dell’argentino che poteva inoltre essere considerato da rosso diretto, perché Toloi è stato placcato al momento del tiro e davanti allo specchio della porta, con Handanovic già a terra.

Inter-Atalanta, le immagini di DAZN del rigore non concesso