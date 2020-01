Inter-Atalanta, il rigore di Muriel era di ribattere (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter-Atalanta, il rigore di Muriel era di ribattere

Inter-Atalanta rigore Muriel | All’87’ il difensore dell’Inter Bastoni interviene in maniera troppo aggressiva in area di rigore, e l’arbitro Gianluca Rocchi fischia il fallo. Grande occasione su rigore per Atalanta. Va dal dischetto Luis Muriel che ha tra i piedi una grande occasione per segnare e portare l’Atalanta sull’1-2 a San Siro. Decide di calciare di precisione sulla sinistra ma Samir Handanovic balza come un gatto e para. Ma come si vede dalle immagini c’erano almeno tre calciatori neroazzurri in area. Il penalty andava ripetuto.

