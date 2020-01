Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

Inter Atalanta formazioni ufficiali | Inter-Atalanta, in programma questa sera alle 20.45, non è soltanto la sfida tra due delle squadre più in forma del nostro campionato ma anche quella tra miglior attacco (l’Atalanta con 48 gol segnati) e miglior difesa (l’Inter con 15 reti subite). La sfida tra le due squadre nerazzurre della Lombardia si prospetta incandescente soprattutto se si analizzano gli obbiettivi delle formazioni. L’Atalanta, a un punto di distanza dalla Roma, vincendo metterebbe pressione ai giallorossi impegnati domenica nella difficile sfida casalinga contro la Juventus, in ottica Champions League.

L’Inter, in caso di tre punti, riuscirebbe a conquistare il titolo di Campione d’Inverno, che manca dalla stagione 2009-10, quella del triplete. Sara’ la 117° sfida tra le due squadre, la 59° a San Siro, dove l’Inter non perde contro l’Atalanta dal 2014 e ha vinto 40 dei 58 precedenti, perdendo 9 partite e pareggiandone 9. L’ultima vittoria bergamasca arrivò con la doppietta di Giacomo Bonaventura. L’Atalanta viene da 10 gol segnati nelle ultime due partite, l’Inter ne ha subiti 2 nelle ultime quattro. Antonio Conte, che ha allenato l’Atalanta da settembre 2009 a gennaio 2010, è a caccia del suo quinto titolo d’inverno, 4 ne ha conquistati con Juventus e Chelsea. Gasperini insegue il terzo successo consecutivo sperando di accrescere il numero di gol segnati e di conservare la porta inviolata come nelle ultime due sfide.

Le scelte dei tecnici

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.