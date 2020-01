Inter-Atalanta, Conte a DAZN: “Noi in alto nonostante la coperta corta”

Inter-Atalanta, Conte a DAZN

Inter-Atalanta Conte | Al termine del match di San Siro finito sul pareggio per 1-1, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Inter parla il tecnico

“Vidal? Sapete benissimo che non parlo di altri giocatori, chiedetelo a chi di dovere. Parlando della partita di stasera, innanzitutto partiamo dal presupposto che mancavano quattro elementi fondamentali. Significa tanto, perché abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente che fanno dell’intensità, la loro arma migliore. Abbiamo 11 punti in più dell’Atalanta, che l’anno scorso ci è finita davanti, questo mette in risalto quanto stiamo facendo bene quest’anno. Questo è un gruppo formato da ragazzi eccezionali, spero di non avere defezioni, perché ogni volta che ne abbiamo un paio, diventa problematica la situazione. Barella squalificato, Vecino affaticato, eravamo tiratissimi. Stiamo dando fuori tutto in una situazione non semplice, guardi la classifica e vedi che sei lì in alto, ma ciò non deve farci chiudere gli occhi. Io posso solo sperare di averli tutti a disposizione, perché abbiamo la coperta corta”.