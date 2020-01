Immobile dopo Lazio-Napoli: “Il pareggio sarebbe stato giusto, ma noi non molliamo mai”

Lazio-Napoli – Ciro Immobile | Ha parlato al termine di Lazio-Napoli, il bomber della Lazio e l’uomo partita, Ciro Immobile. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Lazio-Napoli, le parole di Immobile

“Questa vittoria rappresenta tanto, bisogna fare i complimenti al Napoli per come ha giocato stasera. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Molti dicono che siamo fortunati, per me questo è non mollare mai, non fortuna. Sono contento, ci crediamo fino alla fine, è scattato qualcosa di diverso nella nostra testa. Scudetto? L’obiettivo è continuare questa crescita, è una semina cominciata quattro anni fa. Restiamo coi piedi per terra. 108 gol come Bruno Giordano, è una serata speciale per me. Non facciamo arrabbiare quelli che fanno il Fantacalcio (ride, ndr), il gol è mio… Prossimo obiettivo? Continuare a crescere, mi diverto con questi ragazzi, possiamo fare cose straordinarie”.