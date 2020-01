Calciomercato Torino: Zaza verso lo Zenit, piace anche Cerri

Ultime Torino: Simone Zaza verso l’addio. Dopo esser arrivato a Torino un anno e mezzo fa, potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura dell’attaccante lucano in granata.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo Zenit San Pietroburgo si sarebbe fatto avanti per chiedere al Torino Simone Zaza. La punta ha tanto mercato, anche in Serie A, ed è ai minimi storici con Walter Mazzarri. L’allenatore aveva cominciato la stagione schierando spesso la coppia composta dall’ex Sassuolo e Andrea Belotti. Tuttavia l’arrivo di Simone Verdi nelle battute conclusive di mercato ha complicato i piani dell’allenatore. In caso di uscita sua e di Iago Falque – che piace a Maiorca, Celta Vigo e Genoa- la dirigenza piemontese sarebbe pronta ad acquistare un’altra punta: Gianluca Scamacca del Sassuolo (ora in prestito all’Ascoli), Alberto Cerri del Cagliari e Andrea Pinamonti del Genoa (ma al momento di proprietà dell’Inter) sono i nomi più caldi.

Ultime Torino: in uscita anche Bonifazi

Intanto in difesa potrebbe andar via anche un Bonifazi. Il ragazzo è seguito dalla Fiorentina.

Kevin Bonifazi, tuttavia, è finito nel mirino di tanti club di Serie A. I viola però sembrano in pole ed in vantaggio sul Parma di D’Aversa.