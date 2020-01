Calciomercato Roma, Mertens ancora nel mirino: la richiesta del belga

Calciomercato Roma: si continua a seguire Mertens

Calcio Mercato Roma Mertens | Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in questi ultimi giorni tutte le squadre si stanno attivando in circa di rinforzi. Una di queste è la Roma, che ad oggi sembra essere alla disperata ricerca di una punta, in grado di far rifiatare Dzeko oppure dare un’altra soluzione offensiva a Fonseca. Uno degli attaccanti maggiormente discussi dell’ultimo periodo è Mertens, in scadenza con il Napoli e senza dubbio uno dei giocatori più forti in Italia.

Il giocatore belga non è una preda facile da raggiungere, per una serie di fattori: il primo riguarda ovviamente la volontà del Napoli, il quale vorrebbe tenerselo stretto, mentre il secondo ostacolo è rappresentato dalla richiesta del giocatore. Stando a quanto riportato da cm.com, il belga chiederebbe 4 milioni di euro annuali per tre anni. Una cifra alta, e che attualmente spaventa parecchio il club capitolino.

News Roma: Mertens nel mirino di altre italiane

Mertens è un obiettivo concreto per la Roma, ma i giallorossi sanno bene che la corsa al belga non sarà per niente facile. Occhio anche alla concorrenza di altre squadre italiane, tra cui anche la Juventus, che negli ultimi giorni ci sta pensando parecchio.