Calciomercato Milan, è Begovic il sostituto di Reina

Sarà Asmir Begovic il sostituto di Pepe Reina al Milan: lo spagnolo è destinato ad accasarsi al West Ham, così il Diavolo ha puntato sul portiere del Bournemouth.

Calcio mercato Milan, Begovic sarà il vice-Donnarumma

Di rientro dal prestito al Qarabag, Begovic sta per arrivare in Italia dopo averla soltanto sfiorata nel 2018: secondo quanto riferito da Sky Sport, sta per vestire la maglia rossonera. Ben 252 presenze in Premier League per l’alto portiere serbo (1,98 m), quest’anno 16 gol incassati in 17 presenze con il club azero. Allenato anche da Conte ai tempi dei Blues, Begovic vanta il curioso record di goal più ‘lungo’ di sempre dopo aver segnato da ben 92,6 metri su rinvio contro il Southampton..

