Calciomercato Milan: Politano resta nel mirino, fissato l’incontro

Calciomercato Milan: Politano resta un obiettivo

Ultime Milan, Politano è ancora un obiettivo. Come riportato da Tuttosport, anche la Roma segue l’esterno ex Sassuolo dell’Inter.

Dopo Zlatan Ibrahimovic, il Milan conclude il secondo acquisto di questa sessione invernale di mercato. Dal Siviglia, via Atalanta, arriva Simon Kjaer che andrà così a rimpolpare il reparto dei centrali. Dopo il suo arrivo si è raffreddata la pista che porta a Andreas Christensen del Chelsea. Già ritenuta complicata dagli uomini mercato rossoneri.

Sistemata, per ora, la difesa, si cerca un esterno in grado di prendere il posto di Suso che ha deluso tutti e che sia valido nel nuovo 4-4-2 di Stefano Pioli. Matteo Politano rimane un obiettivo del Milan e, all’inizio della prossima settimana, ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e quella dell’Inter per entrare nel vivo della discussione.

I nerazzurri hanno già dettato delle condizioni per il cartellino dell’esterno mancino, che può partire o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La cifra minima richiesta dall’Inter è di 25 milioni.

Per ora nessuno scambio tra Politano e Kessie che, al momento, è congelato ma non è un’ipotesi da cestinare. Ma il Milan non è l’unica società che si sta muovendo per Politano (che ha già dato il suo sì ai rossoneri), perché il Napoli e la Fiorentina non sono mai usciti dai radar, mentre la Roma osserva da lontano ma è ancora interessata. Ad oggi i rossoneri sono la pista principale, ma se all’Inter dovesse arrivare una proposta concreta, allora anche Boban e Maldini dovrebbero accelerare.

Ultime Milan: scambio con la Roma?

Intanto proprio con la Roma si discute di altri calciatori come Suso. Lo spagnolo era finito nei discorsi tra Milan e Roma per Ünder, ma i giallorossi hanno chiesto anche 20 milioni di conguaglio a loro favore. Sempre la Roma ha manifestato un interesse per Hakan Calhanoglu, ma il Milan chiede almeno 15-18 milioni per il turco.