Calciomercato Milan, Ivan per il dopo-Reina: Begovic fino a giugno

Calciomercato Milan – Ivan Quaresma Da Silva | Non solo Begovic, il Milan è a lavoro per il futuro in casa rossonera. Oggi potrebbe essere stata l’ultima apparizione in qualità di secondo di Donnarumma per Pepe Reina che, tra qualche giorno, potrebbe diventare a tutti gli effetti e in via ufficiale, il nuovo portiere dell’Aston Villa. Al suo posto arriverà Begovic, per fare da secondo a Gianluigi Donnarumma, rinnovando l’esperienza portata dall’ex Liverpool e Napoli. Arriverà a Milano con la formula del prestito, già bloccato dal club rossonero. Oltre al bosniaco però, potrebbe arrivare un altro estremo difensore: si tratta del classe ’97 del Ponte Preta, Ivan Quaresma Da Silva.

News Milan, Ivan Quaresma Da Silva è il futuro tra i pali rossoneri

Dopo aver chiuso per il prestito di Asmir Begovic, il Milan non si ferma per quel che concerne i pali rossoneri. Il futuro porta il nome di Ivan Quaresma Da Silva. Stando a quel che rivela la redazione di Sky Sport, il club rossonero sarebbe sul giovane portiere del Ponte Preta. Sarà lui il futuro secondo portiere del Milan. Il club andrà a prelevarlo per giugno, integrandolo alla rosa di Stefano Pioli al margine della stagione e solo nel calciomercato estivo.