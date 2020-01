Calciomercato Milan: Duncan la nuova idea, visite mediche per Kjaer

Calciomercato Milan: Duncan la nuova ipotesi

Ultime Milan, mese caldissimo per Maldini: a centrocampo spunta Alfred Duncan del Sassuolo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome nuovo è quello di Duncan . Da settimane primo obiettivo del centrocampo della Fiorentina, adesso anche il Milan si inserisce nella trattativa. Il Sassuolo lo valuta non meno di 20 milioni. Con il suo arrivo potrebbe partire uno tra Kessié e/o Paquetà. Nel caso di una sola cessione servirà, per forza di cose, chiudere il colpo.

Ultime Milan: visite mediche per Duncan

Intanto, dopo aver acquistato Zlatan Ibrahimovic, ceduto Caldara all’Atalanta ed aver concluso la cessione di Pepe Reina all’Aston Villa, la quarta operazione in fase di chiusura riguarda Simon Kjaer. Il danese è atteso in mattinata a Milano per le visite mediche, prima di unirsi alla rosa di Stefano Pioli.

Dopo la cessione di Mattia Caldara era fisiologico rimpiazzare il giocatore con un altro difensore. Il suo arrivo non sarà solo una soluzione a tempo determinato: se il Milan vorrà, potrà esercitare un diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro.

Il giocatore arriva formalmente dal Siviglia, che detiene il suo cartellino, anche se negli ultimi mesi ha giocato a Bergamo. Il Siviglia ha di fatto girato lo stesso prestito pattuito con i bergamaschi ai rossoneri.