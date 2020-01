Calciomercato Juventus: Fabio Silva del Porto e Stengs nel mirino

Calciomercato Juventus: spunta Calvin Stengs dell’AZ

Ultime Juve: Calvin Stengs dell’Az piace ai bianconeri. Occhio anche a Silva. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri seguono diversi profili anche per il futuro.

Il primo nome non è nuovo ed è quello di Houssem Aouar, francese classe 1998 legato al Lione fino al 2023 ipervalutato dal proprietario Jean-Michel Aulas. L’incrocio degli ottavi di Champions con la Juve sarà un’ulteriore occasione per approfondire il tema.

Sul calciatore, tuttavia, c’è la fila. In pole il Manchester City: gli inglesi in estate hanno offerto 55 milioni per il cartellino di Aouar, ricevendo un secco no in cambio.

Ma sul database di Paratici e del suo braccio destro Federico Cherubini fioccano i nomi interessanti. C’è chi a meno di un rinnovo si svincolerà a giugno (come Tahith Chong del Manchester United).

Paratici monitora con attenzione il classe ’98 olandese Calvin Stengs, legato all’Az Alkmaar fino al 2023, ma soprattutto appartenente all’infinita scuderia di Mino Raiola. Piede mancino, ama giocare a destra ma anche a sinistra si fa valere. Avendo caratteristiche differenti da Dejan Kulusevski, potrebbe arrivare con lui nell’ambito del restyling deciso da Paratici.

Ultime Juve: Fabio Silva del Porto impressiona

Se il Barcellona si è mosso a suo tempo per Stengs, la Juve monitora altri profili interessanti. Ragionando in ordine di età, dopo i ’98 ecco il ’99 portoghese Florentino Luis, svezzato nel Benfica e già valutato parecchio dai biancorossi: il mediano è gradito ai due Manchester. E poi ecco due elementi della classe 2002: il più volte citato Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes e l’attaccante Fabio Silva. Segni particolari: blindato dal Porto fino al 2025 con clausola da 125 milioni ma un talento di sicuro valore così come quelli seguiti in Italia.