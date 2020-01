Calciomercato Juventus, entourage di Demiral in Inghilterra: piace a diversi club di Premier League

Calciomercato Juventus, per Demiral c’è la fila dalla Premier: tutti sul difensore turco

Calciomercato Juventus – Demiral | Sembra aver scavalcato nelle gerarchie il suo compagno di reparto, Matthijs De Ligt, con la titolarità che continua ad arrivare. Maurizio Sarri ha scelto in diverse occasioni Demiral, eppure il futuro dalla Juventus potrebbe comunque essere lontano per il centrale di difesa. Il turco piace in Inghilterra e dalla Premier League fanno sapere che non hanno alcuna voglia di mollare la presa. Resa vivo l’interesse del Leicester, ma anche di Arsenal e Manchester United. La Juventus, dal canto suo, avrebbe messo in uscita però solo Daniele Rugani e non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’ex Sassuolo. Dopo un inizio difficile, ha trovato continuità con la maglia dei bianconeri, scalzando anche il suo compagno di squadra, De Ligt.

Ultime Juventus, gli agenti di Demiral volano in Inghilterra: anche il Tottenham su di lui

Stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.it, gli agenti del difensore della Juventus sarebbero finiti in Inghilterra per toccare con mano l’interesse dei club inglesi. In tal senso, si starebbe muovendo a Londra, oltre all’Arsenal, anche il Tottenham. Gli Spurs potrebbero fiondarsi su Merih Demiral, per il dopo Vertonghen. Inoltre, in uscita dal club inglese, ci sarebbe anche Foyth. Insomma, interesse vivo da parte dei club di Premier League, con la Juventus che però non avrebbe intenzione di cedere il difensore centrale.