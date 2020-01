Calciomercato Juventus: per Chiesa asta con l’Inter, le ultime

Calciomercato Juventus: per Chiesa è asta

Notizie Juventus, Federico Chiesa si avvicina. O meglio, il calciatore lascerà Firenze in estate, e questa è già una notizia.

Come riportato da Tuttosport, dopo le parole di Commisso di ieri, sarebbe cominciata la bagarre di mercato tra Juventus e Inter.

Il patron viola ha preso atto della situazione e dopo il muro contro muro dell’estate, sta aprendo sempre più a una possibile cessione del figlio d’arte, ovviamente a cifre ritenute congrue.

Per questo la Juventus mostra grande attenzione, il club sta continuando a lavorare sull’ipotesi di portare Chiesa in maglia bianconera.

La strategia di Fabio Paratici è ormai chiara ed è quella di avviare un ricambio generazionale all’insegna del talento.

Lo scorso anno sono arrivati Matthjis De Ligt (classe 1999, pagato 75 milioni all’Ajax) e Merih Demiral (classe 1998, pagato 18 milioni al Sassuolo). In estate sbarcherà anche Cristian Romero (classe 1998) arrivato dal Genoa per 26 milioni e lasciato in prestito in rossoblù per una stagione. E in questo gennaio la Juventus è andata in contropiede sulla concorrenza ingaggiando Dejan Kulusesvski (classe 2000) in cambio di 35 milioni più 9 di bonus: arriverà a fine stagione dopo il nuovo prestito al Parma.

Ultime Juventus: servono almeno 60 milioni

Sul talento della Fiorentina, tuttavia, c’è anche l’interesse dell’Inter fin dalla scorsa stagione. Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è nelle possibilità di Juventus e Inter. Club che potrebbero trovarsi di fronte anche per Gaetano Castrovilli, sul quale c’è anche il PSG.