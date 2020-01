Calciomercato Juventus, Bernardeschi per Zaniolo e Pellegrini: l’intrigo di mercato

Calciomercato Juventus, Bernardeschi sul piatto per arrivare a Zaniolo e Pellegrini

Calciomercato Juventus – Bernardeschi per Zaniolo e Pellegrini | Non si disputerà solo sul campo da gioco e domani sera, Roma-Juventus. La sfida tra le due compagini è anche sul mercato. Sì, perché i bianconeri non hanno alcuna voglia di mollare per Zaniolo e Pellegrini. I due talenti della Roma restano sotto il mirino di Fabio Paratici, che vede in loro il futuro della Juventus. Un vero e proprio incrocio di mercato quello annunciato dal quotidiano La Stampa, secondo il quale i bianconeri sarebbero disposti a fare di tutto per arrivare ai due obiettivi: viene messo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi.

