Calciomercato Inter, Icardi elogiato da Tuchel: “Colpito e contento di lui”

Calciomercato Inter: Tuchel parla di Icardi

Calcio Mercato Inter Icardi | Sembra ormai passato tantissimo tempo dalla telenovela Icardi, eppure in casa nerazzurra si parla, e si deve ancora parlare dell’attaccante argentino. Il centravanti è attualmente in prestito al PSG, e in Ligue 1 ha già accumulato numeri impressionanti, che ad oggi lasciano indizi importanti su un possibile riscatto. I nerazzurri si sfregano già le mani, e intanto ascoltano le parole di Tuchel, tecnico dei parigini che ha elogiato Icardi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da cm.it:

“Per ora non posso parlare di prezzo e del fatto che possa essere preso o meno, non credo sia il momento giusto per farlo. Sono rimasto colpito da lui, è un giocatore molto professionale e aiuta la squadra anche in fase difensiva. Sono soddisfatto di lui”.

Parole importanti, che portano sempre di più verso un riscatto a fine stagione.

Icardi: riscatto PSG o ritorno sul mercato?

Il PSG è indubbiamente contento di Icardi, e dopo la media gol pazzesca ottenuta fin qui, sarebbe assurdo il contrario. Il club parigino sta pensando seriamente al riscatto, ma occhio anche ad un’altra possibilità: il ritorno all’Inter e quindi ritorno sul mercato. Le altre pretendenti continuano a seguirlo attentamente, e tra queste una big italiana, ecco di chi stiamo parlando.