Calciomercato Inter, Gedson Fernandes libera Eriksen: accordo a un passo

Calciomercato Inter, Gedson Fernandes libera Eriksen

Calciomercato Inter Eriksen | Continua l’inarrestabile corsa del Liverpool in vetta alla classifica della Premier League. I Reds di Jurgen Klopp vincono 1-0 sul campo del Tottenham Hotspurs grazie a un gol di Firmino al 37′ conquistando così il ventesimo successo in 21 partite. In classifica ora il Liverpool guida con 61 punti, 16 in più del Leicester e 17 in più del Manchester City. E il match del New White Hart Lane potrebbe essere stato l’ultimo di Christian Dannemann Eriksen con la maglia degli Spurs. E’ di pochi istanti fa la notizia che Il Tottenham per sostituire il danese ha praticamente chiuso l’acquisto di Gedson Fernandes del Benfica. A questo punto il danese può partire.

Mercato Inter, l’ammissione di Marotta

E dell’arrivo alla corte di Conte ha parlato nell’immediata vigilia di Inter-Atalanta l’amministratore delegato della Società di Steven Zhang, Beppe Marotta. “E’ un mercato povero di occasioni, ma siamo pronti a cogliere quelle che si presenteranno”. Ha detto Beppe Marotta ai microfoni di DAZN. “Eriksen? Dobbiamo migliorare il gruppo con innesti di grande qualità. Eriksen è un giocatore di prospettiva, interessante, in scadenza a giugno 2020. Ma noi non abbiamo allacciato trattative con la società o l’agente”. Alla domanda se arriveranno rinforzi a gennaio, Marotta ha concluso: “Non siamo nell’ansia di fare operazione domani o lunedì, ma nella situazione di cogliere opportunità che il mercato presenta”.