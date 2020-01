Calciomercato Inter, siamo ai dettagli con Giroud e Ashley Young

Antonio Conte sta finalmente per avere i tango agognati innesti in questo mercato invernale: stiamo parlando di Olivier Giroud e Ashley Young. In entrambi i casi oggi l’Inter ha compiuto dei passi importanti vero la chiusura dell’affare.

Calcio mercato Inter, Ashley Young è più vicino che mai

Le conferme arrivano da Sky Sport. L’accordo con l’entourage e con il giocatore stesso è ormai definito: contratto fino al 2021. Oggi non è andato nemmeno in panchina in Manchester United–Norwich, altro segnale di quella che è ormai una situazione segnata. Solskjaer, a corto di esterni in questo momento, ha anche provato a convincerlo, ma il giocatore è stato categorico e sta proseguendo nella sua opera per forzare la dirigenza dei Red Devils ad accettare l’offerta nerazzurra. Dal canto suo, ha già detto sì ad una proposta da un anno e mezzo (scadenza quindi fissata al 2021). Resta da capire invece quanto offrire al Manchester United per il suo cartellino, visto che il club inglese lo perderebbe a 0 qualora si trasferisse a giugno.

Ultime Mercato Inter, ecco Giroud

Anche l’attaccante francese è in attesa che si sblocchi l’empasse tra Inter e Chelsea per poter arrivare alla corte di Antonio Conte. Come Young, anche lui ha rifiutato la convocazione contro il Burnley, segnando un punto di non ritorno. Balla 1 milione in questo caso tra domanda e offerta, col Chelsea che potrebbe accontentarsi alle fine di un pagamento di 6 milioni per il suo cartellino. D’altronde è già arrivato l’ok più importante.