Calciomercato Bologna: Pjaca la nuova opzione, i dettagli

Calciomercato Bologna: Pjaca piace anche a Bigon

Notizie Bologna: Pjaca può finire in Emilia. Come riportato da Tuttosport, sono passati quattro anni da quando un Marko Pjaca ventenne aveva stregato tutti all’Europeo con la maglia della Croazia. Quattro anni e tre squadre, Juventus, Fiorentina e Schalke 04, senza che l’attaccante abbia mai potuto tenere fede a quelle promesse, per colpa di tre infortuni gravi: un’infrazione al perone sinistro e soprattutto due rotture del legamento crociato, la prima al ginocchio destro e la seconda al ginocchio sinistro.

Tuttavia la sue qualità sono fuori discussione. Per questo alla porta della Juventus hanno bussato tante squadre.

L’ultima è stata il Bologna, dove Pjaca potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 di Sinisa Mihajilovic: con buone possibilità di giocare, dunque, nonostante non partirebbe titolare.

Ultime Juve: altri due club su Pjaca

Tuttavia il croato maggiori opportunità di scendere in campo le avrebbe probabilmente nel Verona, dove potrebbe essere uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1 del suo connazionale Ivan Juric. Le stesse posizioni potrebbe occuparle nel 4-3-2-1 di Rolando Maran nel Cagliari, altro club interessato, ma Joao Pedro e Nainggolan sarebbero difficili da scalzare. Per questa ragione il calciatore e la Juventus in queste ore ragionano sul trasferimento anche perchè l’asse con il Bologna potrebbe presto ri-portare in dote Orsolini che tutti sta stupendo in questi mesi.